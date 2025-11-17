За десять ярмарок в Татарстане реализовано сельхозпродукции на 978 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За десять ярмарочных дней в Татарстане реализовано сельскохозяйственной продукции на общую сумму 977,8 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«По итогам десяти ярмарок было завезено более 6 тыс. тонн овощей, в том числе свыше 3,7 тыс. тонн картофеля, а также 199,9 тонны разливного молока, 635,3 тонны сахара, свыше 1,3 млн штук куриных яиц и 723,1 тонны мяса», – отметили в министерстве.

Сельскохозяйственные ярмарки проходят каждую субботу на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамского района и с различной периодичностью в других муниципалитетах республики.

Фермеры и представители сельскохозяйственных предприятий предлагают горожанам продукцию, произведенную в Татарстане, по ценам ниже, чем в торговых сетях.

Ярмарки способствуют развитию сельского хозяйства и повышению продовольственной безопасности региона, что соответствует целям и задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».