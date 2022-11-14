Татарстанцы за десять дней потратили на продукты на сельхозярмарках миллиард рублей

За десять дней на сельхозярмарках в Татарстане, которые проходят с 10 сентября, фермеры продали сельхозпродукты на сумму 1 млрд 26,2 млн рублей. Больше всего татарстанцы купили овощей – 13 тыс. 885,7 тонны, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В том числе на ярмарках продано 9001,9 тонны картофеля, а также 160,4 тонны разливного молока и 1043,8 тонны мяса, включая 635,8 тонны говядины.

Напомним, сельхозярмарки проходят каждую субботу на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамска. Кроме того, с различной периодичностью их организовывают в 26 районах.

Работа осенних сельскохозяйственных ярмарок в республике продлится до 24 декабря. В их проведении задействованы 32 района, более 10,3 тыс. единиц транспорта.