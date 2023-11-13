За десять ярмарочных дней фермеры Татарстана продали сельхозпродукцию на 789 млн рублей

За десять ярмарочных дней в Татарстане фермеры продали сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 789 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«По итогам десяти ярмарок реализовано 7315 тонн овощей, в том числе 4528 тонн картофеля, а также 457,3 тонны разливного молока, 548,8 тонны сахара, 770 тонн мяса, в том числе 443,4 тонны говядины», – отметили в министерстве.

В организации ярмарок приняли участие 35 муниципальных районов, были задействованы 9477 единиц транспорта.

Осенние сельхозярмарки начали работу 9 сентября и продлятся до 23 декабря. Они проходят по субботам на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамска и с различной периодичностью в 26 районах.