За десять месяцев в Казани демонтировали более 150 незаконных объектов торговли

Фото: kzn.ru

С января по октябрь 2025 года в Казани демонтировали 158 незаконных нестационарных объектов торговли (НТО) – на 30 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, изъято 53 автофургона, что значительно превышает показатель прошлого года (36 единиц). Об этом сообщает мэрия.

В Комитете потребительского рынка исполкома города отметили, что ранее демонтаж одного объекта мог занимать до трех месяцев. Теперь процесс ускорен: на портале мэрии ежемесячно публикуется перечень НТО, размещенных на основании действующих договоров. Любой павильон или ларек, отсутствующий в списке, автоматически признается незаконным и может быть демонтирован сразу после получения акта муниципального земельного контроля – без предварительного уведомления владельца.

На сегодняшний день в Казани действует схема, включающая 691 место размещения круглогодичных НТО, заключено 449 договоров с предпринимателями. При этом наблюдается тенденция сокращения числа НТО за счет роста количества стационарных торговых объектов.