За десять месяцев в ДТП на дорогах Татарстана погибли 275 человек

Каждое третье воскресенье ноября в мире отмечается День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В этот день в Татарстане представили статистику смертельных аварий на дорогах региона.

По данным ГБУ «Безопасность дорожного движения», за десять месяцев 2025 года в ДТП на дорогах Татарстана погибли 275 человек, включая 15 детей.

Отмечается, что 76 человек погибли из-за выезда на встречку, 20 – из-за несоблюдения скоростного режима, 40 погибших не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, 33 человека погибли по вине пьяных водителей, 43 погибших были пешеходами.