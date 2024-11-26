За десять месяцев в бюджет Татарстана поступило 439,4 млрд рублей

За десять месяцев 2024 года поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстана составили 439,4 млрд рублей. Из них 366,3 млрд рублей – бюджет Татарстана и 73,1 млрд рублей поступил в местные бюджеты, рассказала замминистра финансов Татарстана Алла Анфимова на пресс-конференции в «Татар-информе».

По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 54,6 млрд рублей, или на 14,2%. Если сравнивать с регионами России, то Татарстан занял шестую строчку по объемам налоговых и неналоговых доходов среди всех субъектов страны. А в Приволжском Федеральном округе республика занимает первое место по этому показателю.

Что касается исполнения плановых показателей в 2024 году, то за январь-октябрь оно составило 91,8%, или 478,7 млрд рублей.

При этом всего на территории Татарстана налоговые и неналоговые доходы составили почти 1,3 трлн рублей. Из них почти две трети – 828,1 млрд рублей – отправятся в федеральную казну.

Относительно прошлого года общая сумма поступлений на территории Татарстана выросла на 21,5%, или на 249,9 млрд рублей.

Одной из главных статей дохода бюджета Татарстана приходится на НДФЛ – 32,4% от всей суммы, или 142,2 млрд рублей. Стоит отметить, что по сравнению с показателями 2023 года сумма выросла на 35,6 млрд рублей, или на 33,4%.

«Основными причинами увеличения поступлений стали: рост средней зарплаты, увеличение поступлений, полученных в виде дивидендов», – отметила Анфимова.