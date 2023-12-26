За десять лет в Татарстане число детей с сахарным диабетом увеличилось в два раза

В Татарстане количество детей с сахарным диабетом первого типа сейчас растет. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный детский специалист эндокринолог Минздрава республики Мария Шайдуллина.

«В 2014 году, когда детскую эндокринную службу вменили мне в обязанности, у нас под наблюдением находилось 750 пациентов с сахарным диабетом первого типа. На сегодняшний день их уже полторы тысячи. То есть за 10 лет увеличение в два раза», – рассказала врач.

Врач объяснила, что это общемировая тенденция: распространенность сахарного диабета первого типа снижается с севера на юг, с запада на восток. Сейчас максимальная распространенность этого заболевания наблюдается в странах Северной Европы. Так, из общероссийской статистики заболеваемости сильно выбивается Ленинградская область, там диабетиков больше.

Эндокринолог отметила, что чем младше ребенок, тем труднее заподозрить у него диабет. Она перечислила симптомы, которые должны насторожить родителей – это жажда и учащение мочеиспускания, энурез, потеря веса при таком же аппетите, часто повторяющиеся и плохо заживляющиеся кожные инфекции, вульвит, баланит, слабость, утомляемость. Последние два состояния могут быть после прихода из школы или детсада, когда дети предпочитают отдохнуть, поспать, отказываются ходить на спортивные секции и кружки, которые им нравились, потому сил на них нет.

«Если у ребенка мы обнаруживаем признаки обезвоженности, он жалуется на боли в животе, тошноту и рвоту, если вы видите, что он начал как-то странно дышать – дыхание шумное, глубокое, редкое. Если вы чувствуете посторонний запах ацетона в выдыхаемом воздухе. Сначала он напоминает запах прокисших печенных яблок, он сладковат, но с усугублением состояния пациента он превращается в запах технического ацетона. Тем более, если мы видим у пациента ухудшение сознания любой степени тяжести – это свидетельство уже тяжелого состояния, который сопровождает сахарный диабет», – перечислила эндокринолог.