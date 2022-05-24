За десять лет спрос на техникумы в России вырос, а на вузы – упал

Российские школьники все чаще оканчивают обучение после 9-го класса и поступают в колледжи. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного весной этого года среди родителей выпускников.

«Опрос был проведен в марте – мае 2022 года. За десять лет популярность СПО выросла с 19% в 2012 году до 26% в 2022 году. Популярность высших учебных заведений при этом упала с 58% в 2012 году до 46% в 2022 году», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе SuperJob.ru.

На вопрос, какие направления подготовки выбрали дети, поступающие в средние специальные учебные заведения, родители чаще всего называли IT и медицинские специальности. Родители абитуриентов вузов также чаще всего говорили, что их дети выбрали для себя врачебные и IT-профессии. Причем если среди семей, где школьники поступают в колледжи, IT-специализации, как и в прошлом году, наиболее популярны, то среди поступающих в вузы в этом году интерес к врачебным специальностям опередил интерес к IT.