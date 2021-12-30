За десять лет РФПИ создал в России более 100 тыс. рабочих мест

Российский фонд прямых инвестиций за десять лет своего существования создал в общей сложности 100 тыс. рабочих мест. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба московского Кремля.

Руководитель фонда выразил благодарность главе государства и Правительству страны за поддержку и возможность выгодно инвестировать средства в различные секторы экономики.

«За это время мы проинвестировали уже более 2 трлн рублей с нашими партнерами. На каждый рубль привлекли девять рублей от наших партнеров. 40 млрд долларов привлекли в совместные фонды, из которых 4 млрд — это автоматические инвесторы, которые с нами вкладывают», — сказал Дмитриев.

Российский лидер в свою очередь отметил, что РФПИ прошел огромный путь за эти десять лет и помог привлечь немало инвесторов в экономику страны.

«За это время проделана большая работа, пройден большой путь и привлечено достаточно много средств в экономику России. Налажены партнерские отношения со многими суверенными фондами в мире, с частными фондами», — подчеркнул Путин.