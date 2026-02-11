За десять лет работы проекта «Точка трезвости» в Татарстане 1728 детей не стали сиротами

Резеда Хаева

Благодаря проекту «Точка трезвости» 1728 детей в Татарстане смогли остаться жить в своих семьях. Об этом сегодня на пресс‑конференции в «Татар‑информе» рассказала главный психиатр‑нарколог Минздрава Татарстана, заместитель главного врача Республиканского клинического наркологического диспансера Резеда Хаева.

«За 10 лет работы проекта „Точка трезвости“ 1728 детей не стали сиротами и остались жить со своими семьями. В проекте приняли участие 201 женщина и 27 мужчин, девять семейных пар пришли вместе. Были люди, которые уже были лишены родительских прав и хотят их восстановить», – рассказала она.

По ее словам, одна из ключевых проблем семей, где родители страдают алкогольной зависимостью, – трудоустройство.

«75 участников проекта нуждались в трудоустройстве. Многие не получали социальные выплаты, у них накопилось огромное количество долгов за коммунальные услуги. И, конечно, были дети, которые не посещали образовательные учреждения», – добавила Резеда Хаева.