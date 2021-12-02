За десять лет на «доступную среду» в Татарстане потрачено 2,6 млрд рублей

За последние десять лет на адаптацию различных культурных и социальных объектов Татарстана по программе «Доступная среда» израсходовано более 2,6 млрд рублей. Об этом сообщила министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова сегодня в прямом эфире, организованном общественной приемной «Единой России».

«В 2022 году исполнится десять лет с тех пор, как Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. Органы власти Татарстана серьезно, ответственно и внимательно относятся к нуждам людей-инвалидов, в том числе детей-инвалидов. В Татарстане действует Совет по делам инвалидов, который возглавляет Президент РТ», — напомнила спикер.

«Что сделано за десять лет? Десять лет назад мы не знали, что такое доступная среда, а сегодня этот термин прочно вошел в наш обиход, нас окружают доступные объекты культурной и социальной инфраструктуры. На адаптацию построенных ранее объектов и учреждений ушло более 2,6 млрд рублей, что позволило адаптировать 921 объект», — отметила она.

Зарипова добавила, что в системе «Народный контроль» создан специальный раздел «Доступная среда», куда могут обратиться люди, разместить фотографию, показать, какой объект недоступен, но часто используется людьми с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в «Народный контроль» поступило 473 таких обращения, из них 315 решены положительно.