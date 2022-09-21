За десять лет число незаконных рубок в лесах Татарстана сократилось почти в два раза

Число незаконных рубок и объем незаконно заготовленной древесины с 2011 по 2021 год сократился с 980 до 530 кубометров. В Татарстане отсутствуют случаи промышленной незаконной заготовки древесины. Во многом таких результатов удалось достичь благодаря системе ЛесЕГАИС, сообщил «Татар-информу» первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«В отличие от восточных, более лесных регионов нашей страны, в республике нет так называемых „черных лесорубов“. Случаи незаконной рубки деревьев носят преимущественно бытовой характер», — сказал он.

По словам Зарипова, действенным инструментом борьбы с незаконными заготовками древесины выступает единая государственная автоматизированная система учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС). Так, с 2022 года транспортировка древесины возможна только лишь при наличии электронного сопроводительного документа, оформленного в электронной системе. Однако это не касается граждан, закупивших древесину для собственных нужд, в том числе и на дрова, если ее объем не превысил 10 кубометров.

Согласно данным пресс-службы Минлесхоза РТ, в 2022 году на территории Татарстана был выявлен 51 случай незаконной рубки лесных насаждений, объем незаконно заготовленной древесины составил 280 кубометров. В 2021 году было выявлено 165 таких случаев, а объем незаконно заготовленной древесины составил 538 кубометров. В 2020 году выявлено 207 случаев незаконной рубки, объем незаконно заготовленной древесины составил 703 кубометра.