За десять лет бесплатным семейным домом у ДРКБ воспользовались почти 15 тыс. человек

За десять лет работы бесплатного семейного дома у Детской республиканской клинической больницы в Казани, где могут жить родители, которые привезли детей на длительное лечение в больницу из отдаленных районов, им воспользовались почти 15 тыс. человек. Об истории создания учреждения на территории Татарстана на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала депутат Государственной Думы РФ VIII созыва, член Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова.

«В 2008 году в центре внимания у властей Татарстана оказалось отделение онкогематологии ДРКБ, дети с тяжелыми заболеваниями и обеспокоенные родители. Мы, объединившись всей республикой, собирали средства на уникальный аппарат для очистки крови. Никогда не забуду тех родителей, которые благодарили за появление такого оборудования и жаловались, что в эти тяжелые дни очень сложно оставлять ребенка одного. Тогда впервые мы заговорили о том, чтобы создать особые условия для детей с онкологией и обеспечить нахождение родителей рядом с ними», — поделилась воспоминаниями она.

Через несколько лет в Казани был реализован уникальный проект — дом на 24 комнаты, где родители могли бесплатно жить, пока их ребенок проходит лечение. Это и по сей день единственное такое учреждение в России. Изначально оно называлось «Домом Роналда Макдоналда», но после начала специальной военной операции на Украине и ухода ключевого зарубежного партнера соответствующий благотворительный фонд получил название «Семья вместе».

«Мы подсчитали, что за все эти годы родители смогли сэкономить только на проживании в семейном доме свыше 130 млн рублей, что стало серьезной поддержкой в такое трудное для семей время», — подчеркнула Ларионова.

Помимо социально-экономического эффекта, проект оказал влияние и на клинические показатели детей, проходивших лечение. Они стали быстрее выздоравливать и проходить реабилитацию, потому что их родители были рядом и могли их постоянно поддерживать, добавил первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Мы видим, что синергия, которая происходит на семейно ориентированном подходе к лечению заболеваний, дает свои результаты в быстром восстановлении и душевном спокойствии не только детей, но и родителей. Они вовлечены в процесс, находятся в непосредственной близости друг к другу и участвуют в лечении. Всё это дает положительную динамику, тому есть уже подтвержденные наблюдения наших научных коллег», — пояснил он.

Конкретными показателями поделилась генеральный директор благотворительного фонда «Семья вместе» Екатерина Мыслицкая. По ее словам, после появления семейного дома в ДРКБ пропускная способность больницы выросла благодаря тому, что дети начали быстрее выздоравливать.

«Клиническая практика показала, что присутствие рядом родителей маленьких пациентов очень благотворно и эффективно влияет на сам процесс лечения. После нескольких лет работы нашего проекта на территории ДРКБ провели исследование, которое показало огромный социально-экономический эффект нашего дома на регион. К примеру, пропускная способность онкологического отделения больницы увеличилась с 900 до 1,5 тыс. человек при тех же самых исходных условиях», — сообщила Мыслицкая.

Ребенок всегда эмоционально связан с матерью, поэтому ей важно находится рядом во время тяжелого периода лечения, заявила Юлия Алтынгараева, ребенок которой ранее проходил лечение в ДРКБ, а она сама жила в семейном доме.

«Когда ты приходишь в эти комфортные условия, понимаешь, что в этой тяжелой ситуации ты не осталась одна с ребенком. Есть группа врачей, которые тоже оказывают помощь и стремятся вылечить его. И при этом после процедур есть место, где ты можешь приготовить ребенку домашнюю еду и отдохнуть. Это очень влияет на выздоровление», — уверена женщина.

Сейчас ее ребенок уже прошел интенсивную терапию и химеотерапию, и Алтынгараева убеждена, что семейный дом внес огромный вклад в его выздоровление.