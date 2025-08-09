За десять кустов могильника на участке дачникам в России грозит уголовная ответственность

Выращивание десяти и более кустов гармалы обыкновенной, известной как могильник, теперь может повлечь уголовную ответственность. Растение внесено в перечень видов, содержащих наркотические вещества или их прекурсоры и подлежащих контролю, сообщает РИА Новости.

В 2024 году в этот список включили также ипомею трехцветную и турбину щитковидную.

Для всех трех видов определены пороговые значения: крупным размером считается культивирование от 10 растений, особо крупным – от 100. В первом случае предусмотрено наказание по статье 231 УК РФ вплоть до двух лет лишения свободы, во втором – до восьми лет.

Если на участке окажется меньше 10 растений, возможна административная ответственность: штраф для граждан от 3 до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток, для организаций – штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Могильник – дикорастущее многолетнее растение, встречающееся в России в двух из шести известных видов. Все его части ядовиты, а цветки содержат алкалоиды.