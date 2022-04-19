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Происшествия
19 апреля 2022  16:02
Павел Климчак

За десять дней ГИБДД РТ оштрафовала 1233 водителя за нарушения в перевозке пассажиров

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С 6 по 15 апреля этого года татарстанские автоинспекторы провели мероприятия, во время которых проверяли перевозчиков республики на различные нарушения при перевозке пассажиров. Особое внимание стражи порядка уделяли техсостоянию транспорта и наличию у водителя прав на управление авто и осуществление пассажирских перевозок.

За десять дней сотрудники ГИБДД РТ проверили более пяти тысяч автомобилей, на которых устраивали пассажирские перевозки. К административной ответственности привлекли 1233 водителя. Среди всех нарушений 239 случаев – управление авто с неисправностями, 7 раз водителей ловили пьяными за рулем, еще у пятерых водителей не было соответствующих прав.

«За незаконную деятельность по перевозке пассажиров за плату без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также без специального разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковым такси, привлечено к административной ответственности 8 водителей транспортных средств», – рассказал замглавы УГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.

В республиканской Госавтоинспекции призывают граждан пользоваться услугами только официальных перевозчиков, чтобы обезопасить себя и близких.

#перевозчики #гибдд рт #нарушения
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