news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
25 октября 2021  12:09
Павел Климчак

За десять дней автоинспекторы Татарстана выписали более тысячи штрафов таксистам

news_top_970_100

В Татарстане с 5 по 15 октября сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие для снижения аварийности по вине водителей такси. Основное внимание уделялось законности работы таксистов – у водителей проверяли соответствующие документы, неисправности автомобиля, выясняли, проходили ли таксисты медосмотр, а иностранные водители проверялись на соблюдение миграционного законодательства.

За время мероприятия было проверено более пяти тысяч легковых такси. За различные нарушения ПДД было выписано более тысячи штрафов: например, трое водителей были пьяными за рулем, еще трое ездили без прав.

Кроме того, у 62 такси обнаружили различные неисправности, из них у восьми автомобилей были неисправны руль и тормоза. Работа по профилактике нарушений ПДД таксистами продолжается, как сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.

#такси #штрафы #ГИБДД
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное