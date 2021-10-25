За десять дней автоинспекторы Татарстана выписали более тысячи штрафов таксистам

В Татарстане с 5 по 15 октября сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие для снижения аварийности по вине водителей такси. Основное внимание уделялось законности работы таксистов – у водителей проверяли соответствующие документы, неисправности автомобиля, выясняли, проходили ли таксисты медосмотр, а иностранные водители проверялись на соблюдение миграционного законодательства.

За время мероприятия было проверено более пяти тысяч легковых такси. За различные нарушения ПДД было выписано более тысячи штрафов: например, трое водителей были пьяными за рулем, еще трое ездили без прав.

Кроме того, у 62 такси обнаружили различные неисправности, из них у восьми автомобилей были неисправны руль и тормоза. Работа по профилактике нарушений ПДД таксистами продолжается, как сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.