За день в Зеленодольском районе оштрафовали 6 рыбаков, вышедших на тонкий лед

На Волге в Зеленодольском районе Татарстана сотрудники ГИМС вышли в рейд на рыбаков-нарушителей, которые вопреки здравому смыслу и мерам безопасности, выходят на неокрепший лед реки.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Увидев проверяющих, большинство рыбаков спешат сбежать. Те же, кого поймали с поличным, пытаются доказать, что лед толстый и опасности нет. Однако безопасная толщина льда, способная выдержать вес человека, на озерах должна быть более 7 см, что касается рек с течением – не менее 12 см, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

«Вот здесь у берега лед может быть толстый, а вот чуть подальше – уже промоина, там лед тонкий и ненадежный», – объясняет рыбакам руководитель Зеленодольского инспекторского отделения ГИМС Сергей Евсеев.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сотрудники МЧС беседуют с рыбаками о безопасности на льду, рассказывают, что делать, если провалился. Тем временем, специалисты Отдела охраны общественного порядка составляют протоколы на нарушителей Правил охраны жизни людей на водных объектах. Только за один рейд были выписаны 6 протоколов.



