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Ру Тат
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Здоровье
29 декабря 2021  12:24

За день в Татарстане выявлено 80 случаев Covid-19, половина — в Казани

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За прошедшие сутки в Татарстане выявлено еще 80 случаев коронавируса. Три человека заразились за пределами республики, остальные — контактным путем, сообщает Минздрав РТ.

«27 человек госпитализированы, 53 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Половина зарегистрированных случаев пришлась на Казань, 18 пациентов выявлено в Челнах, 10 — в Нижнекамском районе. По два человека заразились в Актанышском, Спасском и Тукаевском районах, по одному — в Буинском, Елабужском, Заинском, Нурлатском, Сармановском и Тетюшском.

За время пандемии в Татарстане зарегистрировано 42 537 случаев коронавирусной инфекции, 36 175 человек уже выздоровели. За сутки вылечились 100 жителей РТ.

Первую вакцинацию прошли 2 287 616 татарстанцев, 1 860 112 получили оба компонента препарата.

#коронавирус #статистика
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