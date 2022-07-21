За день в РТ спасатели дважды помогли рыбакам, застрявшим на лодках посреди реки

Первое сообщение о том, что в Рыбно-Слободском районе республики у села Гремячка на Каме пропал рыбак, поступило накануне в 00.20. Мужчина рассказал, что его друг уплыл на лодке и пропал.

Спасатели ЗПСО №5 вместе с инспекторами ГИМС отправились на поиски рыбака. Мужчина был обнаружен около четырех утра в 2 км ниже от стоянки автомобиля. Он пояснил, что потерял ориентир и не знал, куда плыть.

Второй случай произошел ближе к полуночи на Каме, но уже в Чистопольском районе РТ. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, вблизи села Булдырь пропал рыбак.

Сотрудники МЧС обнаружили лодку с мужчиной в 2,5 км от берега. Выяснилось, что на моторке заглох двигатель и рыбак не мог сам добраться до берега.

