За день в мобильный пункт отбора на военную службу в Челнах обратились 40 мужчин

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах на днях был развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Он расположился возле одного из торговых центров Автограда. Инструкторы объясняли все нюансы работы, отвечали на вопросы, а также раздавали информационные буклеты. Желающие могли на месте написать заявление и заполнить анкету. В среднем за день обращаются 30-40 мужчин.

В мобильном пункте отбора на военную службу по контракту подробно рассказывают о тех специалистах, которые востребованы. Предлагаются должности стрелка, пулеметчика, гранатометчика, водителя. Также есть возможность обучиться на беспилотные летательные аппараты.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Также здесь разъясняют и по поводу поддержки бойцов и оплаты. Задать свои вопросы смог и Марат Садыков. По словам мужчины, он только интересуется, но у него имеется боевой опыт.

«Я служил в частности в Кизляре. Мы выезжали с батальоном на четыре месяца, сменяли полки, которые там стояли, охраняли Каргалинскую ГЭС от теракта. Эта территория граничит с Дагестаном и Чечней», — рассказал челнинец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Мобильный пункт отбора на военную службу развернут для информационно-агитационной и разъяснительной работы. Кроме того, на месте можно написать заявление и заполнить анкету.

«После этого мужчина должен обратиться в военный комиссариат, пройти медицинский осмотр. И когда именно будет установлена категория годности, после этого заключить контракт», — рассказал инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Рафис Сафиуллин.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту разъезжает по городам и районам республики. Следующей точкой после Челнов станет Нижнекамск.

Заключить контракт на военную службу можно и в военкоматах Челнов. С начала года в Автограде таких желающих оказалось более 200 человек.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Мужчины и женщины, которые могут и желают попасть в зону специальной военной операции, в ряды Вооруженных сил приходят в военный комиссариат. В течение 2-3 дней проходят медицинскую комиссию, полное обследование», — говорит военный комиссар Центрального и Автозаводского районов Рашид Ильясов.

После чего они ждут приказ об убытии. Мужчин принимают от 18 до 60 лет. Женщин чаще всего принимают связистами и медицинскими работниками. Сейчас есть курсы переподготовки на медсестер. После чего женщины получают военно-учетную специальность.

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