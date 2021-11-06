За день в Казани в ДТП пострадали двое детей

Первое ДТП произошло накануне около девяти часов утра на стоянке возле дома №140б по Оренбургскому тракту. Предварительно установлено, что водитель Volkswagen не уступил дорогу и столкнулся с BMW.

В результате ДТП пострадал 8-летний пассажир. Ребенка доставили в больницу, где его осмотрели врачи и отпустили домой.

Вторая авария произошла в пять часов вечера того же дня на улице Кул Гали. 55-летний водитель KIA при повороте сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Ребенок получил различные травмы.

