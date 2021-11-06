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Происшествия
6 ноября 2021  12:28
Полина Шевчук

За день в Казани в ДТП пострадали двое детей

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Первое ДТП произошло накануне около девяти часов утра на стоянке возле дома №140б  по Оренбургскому тракту. Предварительно установлено, что водитель Volkswagen не уступил дорогу и столкнулся с BMW.

В результате ДТП пострадал 8-летний пассажир. Ребенка доставили в больницу, где его осмотрели врачи и отпустили домой.

Вторая авария произошла в пять часов вечера того же дня на улице Кул Гали. 55-летний водитель KIA при повороте сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Ребенок получил различные травмы.
 

#дтп с ребенком #сбил ребенка
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