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Ру Тат
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Общество
26 декабря 2022  19:16

За день в Казани у незаконных торговцев забрали 119 елок – их отправят на корм животным

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В Казани сегодня провели сразу несколько рейдов по несанкционированной торговле елками. Так, на торговой точке по ул.Бурхана Шахиди инспекторы изъяли у продавцов 59 елок и 22 веника. «Все отправилось в КПР на хранение, далее их отправят либо в зоопарк, либо в социальное учреждение по запросу», – сообщила администрация Вахитовского и Приволжского районов.

 

Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов

Еще  60 елок забрали у торговцев по ул.Советская. Нарушителей привлекут к административной ответственности.

«Во-первых, эти места не предназначены для торговли, а во-вторых, у этих елочек нет сопроводительных документов. Это значит, что мы не знаем, где и каким образом они были добыты», – пояснила пресс-служба Советского района.

Напомним, в Казани организовано 19 официальных локаций, на которых проходят елочные базары, где жители могут купить ели, сосны и пихты.

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