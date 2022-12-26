За день в Казани у незаконных торговцев забрали 119 елок – их отправят на корм животным
В Казани сегодня провели сразу несколько рейдов по несанкционированной торговле елками. Так, на торговой точке по ул.Бурхана Шахиди инспекторы изъяли у продавцов 59 елок и 22 веника. «Все отправилось в КПР на хранение, далее их отправят либо в зоопарк, либо в социальное учреждение по запросу», – сообщила администрация Вахитовского и Приволжского районов.
Еще 60 елок забрали у торговцев по ул.Советская. Нарушителей привлекут к административной ответственности.
«Во-первых, эти места не предназначены для торговли, а во-вторых, у этих елочек нет сопроводительных документов. Это значит, что мы не знаем, где и каким образом они были добыты», – пояснила пресс-служба Советского района.
Напомним, в Казани организовано 19 официальных локаций, на которых проходят елочные базары, где жители могут купить ели, сосны и пихты.