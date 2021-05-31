За день в Казани приставы взыскали свыше 800 тыс. рублей долгов по налогам и штрафам

В рейд на неплательщиков судебные приставы вышли в поселке Мирный и на Оренбургском тракте. С помощью комплекса «Дорожный пристав» стражи порядка в потоке машин вычисляли должников и останавливал их.

Всего за день приставы остановили 31 должника, 29 из которых решили расплатиться с задолженностями на месте. так владелец внедорожника Porsche Cayenne на месте заплатил 157 тыс. рублей долгов по налогам. Еще один должник, который был остановлен приставами – казанская организация, которая лесохозяйственную деятельность. Представитель компании также на месте погасил 243 тыс. рублей задолженности по штрафам ГИБДД.

Кроме того, был остановлен автомобиль BMW X5, который находился в розыске у судебных приставов Сабинского района республики. Внедорожник принадлежал строительной компании, которая задолжала нескольким юрлицам. В общем сложности долг компании превысил 7 млн рублей. За рулем находился мужчина, который взял авто в аренду у организации. Машину арестовали и отправили на штрафстоянку. Теперь у фирмы есть 10 дней, чтобы расплатиться с долгами. В противном случае транспортное средство будет реализованы в счет погашения задолженностей.

