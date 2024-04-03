За день в Казани поймали трех водителей, которые не пропускали скорую

Накануне, 2 апреля в Казани прошел профилактический рейд. Водитель машины скорой помощи и экипаж ГИБДД напомнили автовладельцам, что уступать дорогу спецавтомобилю необходимо.

За время рейда машину скорой помощи не пропустили три автовладельца.

«В рамках данного мероприятия были выявлены 3 нарушения пункта 3.2 ПДД РФ, а именно непредоставление преимущества в движении автомобилям спецслужб», – отметил врио заместителя начальника городской Госавтоинспекции Рафаэль Абдряхимов.

В отношении всех нарушителей были составлены протоколы. Напомним, что за данное нарушение водителям грозит штраф до 5 тысяч рублей, лишение права управления до 1 года.