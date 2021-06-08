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Ру Тат
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8 июня 2021  10:38
Павел Климчак

За день в Казани двое детей попали под колеса автомобилей

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Как рассказали ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции, первый случай произошел накануне утром на улице Боевой. Легковушка не уступила 13-летнему подростку, который переходил дорогу со взрослым по зебре, и сбиле его.

В результате ДТП школьник получил различные травмы. После оказания медпомощи его отпустили домой из больницы.

Еще один случай произошел днем во дворе одного из домов по улице Чистопольской. 38-летняя автоледи за рулем легковушки сбила 6-летнего ребенка и скрылась с места ДТП. Позже ее удалось найти и задержать сотрудникам ГИБДД. Пострадавшему ребенку оказали медпомощь в травмотологическом пункте.

#ДТП #ДТП с пострадавшими #сбили ребенка
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