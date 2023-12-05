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За день в Казани автоинспекторы поймали четверых пьяных водителей
Сегодняшняя ситуация на дорогах Казани оказалась напряженной. К 14:00 автоинспекторы задержали уже четверых водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Два из них отказались проходить проверку на алкогольное опьянение, в то время как двое других не прошли тестирование на алкотестере – их показатели составили 0,630 и 0,330 мг/л промилле соответственно.
Теперь все четверо официально станут пешеходами на период до двух лет.
В ГИБДД напомнили, что алкоголь остается опасным врагом для водителей и пешеходов, делая их уязвимыми перед потенциальной угрозой. Трезвость важна, так как нетрезвый человек не только не осознает свою уязвимость, но и преувеличивает свои способности. Важно помнить, что даже небольшие дозы алкоголя могут быть опасными.
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