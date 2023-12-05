За день в Казани автоинспекторы поймали четверых пьяных водителей

Сегодняшняя ситуация на дорогах Казани оказалась напряженной. К 14:00 автоинспекторы задержали уже четверых водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Два из них отказались проходить проверку на алкогольное опьянение, в то время как двое других не прошли тестирование на алкотестере – их показатели составили 0,630 и 0,330 мг/л промилле соответственно.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Теперь все четверо официально станут пешеходами на период до двух лет.

В ГИБДД напомнили, что алкоголь остается опасным врагом для водителей и пешеходов, делая их уязвимыми перед потенциальной угрозой. Трезвость важна, так как нетрезвый человек не только не осознает свою уязвимость, но и преувеличивает свои способности. Важно помнить, что даже небольшие дозы алкоголя могут быть опасными.