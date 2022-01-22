За день в Казани автоинспекторам попались 10 пьяных водителей

21 января в Казани прошел очередной профилактический рейд «Нетрезвый водитель». Как рассказали ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции, за время мероприятия автоинспекторам попался 101 водитель-нарушитель, 10 из которых были пьяны. Еще трое сели за руль без прав.

«За прошлый год в Казани с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, произошло 51 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых 8 человек погибли, 72 – получили ранения различной степени тяжести», – напомнили в ГИБДД города.

В Госавтоинспекции напоминают водителям, что необходимо неукоснительно соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на дороге.