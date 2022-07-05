За день в Италии выявлено более 130 тыс. случаев Covid, во Франции — более 200 тыс.

Во Франции и Италии объявили об очередном скачке заболеваемости коронавирусом. Число новых пациентов с вирусом в обеих странах исчисляется сотнями тысяч, сообщает РИА Новости.

В Италии накануне оказался побит антирекорд пятимесячной давности: за сутки здесь подтвердилось 132 274 случая Covid-19. Во Франции цифра оказалась еще больше — более 200 тыс.

Французский Минздрав заявил, что в стране повысилось и число госпитализаций, а Премьер-министр Элизабет Борн предложила вновь ввести санитарные пропуска на границах, сообщает «Интерфакс».