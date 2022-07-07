news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
7 июля 2022  10:41
Павел Климчак

За день в ДТП в Казани пострадали двое подростков

news_top_970_100

За вчерашний день в Казани в двух авариях пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Первое ДТП произошло рано утром на Мамадышском тракте: по предварительным данным, водитель «Лады Приоры» не уступила дорогу Renault и столкнулась с ним. В результате аварии пострадала женщина за рулем иномарки и 12-летний пассажир авто.

Вторая авария произошла чуть позже девяти часов вечера на перекрестке Дорожной и Таежной. Предварительно, при повороте налево «Лада» 14-й модели сбила 17-летнюю девушку на зебре, которая шла на зеленый. В результате случившегося пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали медпомощь и отпустили домой.

#ДТП #подростки
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100