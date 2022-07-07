За день в ДТП в Казани пострадали двое подростков

За вчерашний день в Казани в двух авариях пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Первое ДТП произошло рано утром на Мамадышском тракте: по предварительным данным, водитель «Лады Приоры» не уступила дорогу Renault и столкнулась с ним. В результате аварии пострадала женщина за рулем иномарки и 12-летний пассажир авто.

Вторая авария произошла чуть позже девяти часов вечера на перекрестке Дорожной и Таежной. Предварительно, при повороте налево «Лада» 14-й модели сбила 17-летнюю девушку на зебре, которая шла на зеленый. В результате случившегося пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали медпомощь и отпустили домой.