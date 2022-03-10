За день в ДТП в Казани пострадали двое детей-пассажиров

За прошедшие сутки в столице республики произошли две аварии, в которых пострадали дети на пассажирском сидении. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Первое ДТП случилось рано утром на улице Ахтямова. Водитель «Лады Ларгус» не держал безопасный боковой интервал и столкнулся с автомобилем Renault. В результате случившегося пострадала 11-летняя пассажирка иномарки – она находилась на переднем сидении без автокресла.

Фото: Госавтоинспекция Казани

Вторая авария произошла в послерабочее время, ближе к семи часам вечера.

«45-летний водитель Volkswagen напротив дома №93 по проспекту Победы, по предварительным данным, при перестроении не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем KIA под управлением 36-летней женщины. В результате ДТП пострадал 4-летний пассажир автомобиля KIA, который находился в детском удерживающем устройстве», – сообщила старший инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Казани Эльмира Ахметшина.

Фото: Госавтоинспекция Казани

В городской Госавтоинспекции напоминают, что согласно ПДД, ребёнок должен перевозиться в машине в автокресле на переднем сидении до 12 лет и на заднем – до 7 лет. Вместе с тем в ГИБДД настоятельно рекомендуют перевозить детей в автокресле на заднем сидении вплоть до 12 лет. Ребёнок старше 12 лет должен быть пристёгнут ремнём безопасности.