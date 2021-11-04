За день в Альметьевске насмерть сбили двоих пешеходов

Накануне в Альметьевске произошло две аварии, в которых погибли пешеходы. Первая произошла в районе десяти часов вечера на улице Ленина. Водитель «Лады Калины» не уступил 59-летнему мужчине на зебре и сбил его.

Его с различными травмами доставили в больницу, где позже он скончался.

Ещё один случай произошёл в 16.20 в селе Миннибаево Альметьевского района, на улице Карими. Легковушка на высокой скорости сбила женщину, которая шла по краю проезжей части.

От полученных травм пешеход скончалась на месте. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Альметьевскому району.