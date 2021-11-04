news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
4 ноября 2021  09:30
Павел Климчак

За день в Альметьевске насмерть сбили двоих пешеходов

news_top_970_100

Накануне в Альметьевске произошло две аварии, в которых погибли пешеходы. Первая произошла в районе десяти часов вечера на улице Ленина. Водитель «Лады Калины» не уступил 59-летнему мужчине на зебре и сбил его.

Его с различными травмами доставили в больницу, где позже он скончался.

Ещё один случай произошёл в 16.20 в селе Миннибаево Альметьевского района, на улице Карими. Легковушка на высокой скорости сбила женщину, которая шла по краю проезжей части.

От полученных травм пешеход скончалась на месте. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Альметьевскому району.

#ДТП #Альметьевск #ДТП с погибшими
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное