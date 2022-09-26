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Ру Тат
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Происшествия
26 сентября 2022  11:29
Павел Климчак

За день спасатели помогли семерым рыбакам, заблудившимся на реке Ик в Татарстане

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По номеру вызова спецслужб 112 поступило сообщение от двух рыбаков, которые потерялись в лодке на реке Ик, около села Бикбулово Мензелинского района РТ. Они сообщили, что заблудились на воде и застряли в камышах, не могут найти направление к берегу.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место прибыли спасатели ЗПСО №6, которые нашли рыбаков и помогли им выбраться на берег, после чего передали их сотруднику МВД. От медпомощи они отказались.

Затем из этого района поступило еще несколько звонков от других рыбаков, которым также нужна была помощь.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Ближе к половине восьмого вечера обнаружили лодку с еще двумя рыбаками. А затем, в одиннадцать часов вечера, спасатели нашли еще две лодки. Всех заблудившихся рыбаков доставили на берег и передали сотрудникам полиции. Никто из них не нуждался в медпомощи. Всего спасено семь человек, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

#спасатели #заблудились #рыбаки
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