За день рейда по Казани и ближайшим поселкам мотопатрульные обнаружили 17 нарушителей

В Казани и пригородах прошло специальное мероприятие по контролю за соблюдением правил дорожного движения с участием мото-патрулей. Рейд охватил поселки Отары, Мирный и центральную часть Казани, сообщили в городской Госавтоинспекции.

В процессе операции было зафиксировано 17 административных правонарушений, 6 из которых совершили водители мотоциклов.

В одном из случаев 12-летний подросток был остановлен за управление питбайком на дорогах общего пользования. Несовершеннолетний находился за рулем без шлема и специальной защитной экипировки, что создавало прямую угрозу его жизни и здоровью.

В другом случае мужчина, управлявший квадроциклом, был задержан за отсутствие прав на управление транспортными средствами.