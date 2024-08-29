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Происшествия 29 августа 2024 20:20

За день рейда по Казани и ближайшим поселкам мотопатрульные обнаружили 17 нарушителей

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В Казани и пригородах прошло специальное мероприятие по контролю за соблюдением правил дорожного движения с участием мото-патрулей. Рейд охватил поселки Отары, Мирный и центральную часть Казани, сообщили в городской Госавтоинспекции.

В процессе операции было зафиксировано 17 административных правонарушений, 6 из которых совершили водители мотоциклов.

В одном из случаев 12-летний подросток был остановлен за управление питбайком на дорогах общего пользования. Несовершеннолетний находился за рулем без шлема и специальной защитной экипировки, что создавало прямую угрозу его жизни и здоровью.

В другом случае мужчина, управлявший квадроциклом, был задержан за отсутствие прав на управление транспортными средствами.

#госавтоинспекция рт
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