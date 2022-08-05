За день работы прививочного пункта в «Южном», от Covid привились порядка 60 казанцев

В первый день работы вновь открывшегося пункта вакцинации в торговом центре «Южный» прививку против коронавируса сделали 57 жителей Казани. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения столицы Татарстана.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Казани

Медики отметили повышенный спрос со стороны казанцев. Многие из них подчеркнули, что удобнее сделать прививку во время похода за покупками.

«Вакцинацию проводят сотрудники 20-й поликлиники. В наличии оба компонента "Спутник V"», – рассказали в горздраве.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

Прививку может сделать любой желающий ежедневно с 10.00 до 19.00, у которого с собой окажется паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Пункт вакцинации расположился на втором этаже торгового центра.