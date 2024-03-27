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За день приставы Татарстана взыскали с водителей-должников 1,2 млн рублей
Накануне в Татарстане прошел масштабный рейд по выявлению злостных неплательщиков налогов и штрафов за нарушение ПДД. В Казани, Набережных Челнах, Нижнекамском, Альметьевском и Зеленодольском районах приставы-исполнители вместе с автоинспекторами останавливали автомобили должников и арестовывали имущество.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате рейда за один день приставы арестовали 49 автомобилей, из них 8 изъяты и отправлены на спецстоянку. Среди них два Mercedes-Benz, при чем один из них был в розыске: автовладелец не оплатил долг 7 тыс. рублей по штрафам ГИБДД и почти полмиллиона алиментов. Должник скрывал автомобиль, однако в ходе рейда иномарка была арестована. Чтобы вернуть премиальное авто, казанцу необходимо полностью погасить долги.
Большинство автовладельцев предпочти оплатить долги. К примеру, Chery Tiggo челнинской компании продолжил свой путь – штрафы и налоги в размере более 300 тыс. рублей были оплачены на месте.
Таким образом, по данным ведомства, в результате рейда должники оплатили задолженность в размере 1,2 млн рублей.
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