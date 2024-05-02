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За день приставы Татарстана вместе с автоинспекторами взыскали более полумиллиона долгов
Судебные приставы Татарстана совместно с автоинспекторами провели рейд. На республиканских дорогах останавливали автомобили должников. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Во время рейда приставы арестовали семь автомобилей, из них трое отправились на спецстоянку – их владельцы не погасили долги.
За день приставы Татарстана взыскали с должников почти 560 тыс. рублей. Из них 103 тыс. – штрафы ГИБДД, иные штрафы – 350 тыс., остальное – исполнительский сбор.
Приставы напоминают: избежать принудительных мер поможет своевременная оплата долгов. Узнать об их наличии можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан, а также в личном кабинете на портале Госуслуг.
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