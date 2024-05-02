За день приставы Татарстана вместе с автоинспекторами взыскали более полумиллиона долгов

Судебные приставы Татарстана совместно с автоинспекторами провели рейд. На республиканских дорогах останавливали автомобили должников. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Во время рейда приставы арестовали семь автомобилей, из них трое отправились на спецстоянку – их владельцы не погасили долги.

За день приставы Татарстана взыскали с должников почти 560 тыс. рублей. Из них 103 тыс. – штрафы ГИБДД, иные штрафы – 350 тыс., остальное – исполнительский сбор.

Приставы напоминают: избежать принудительных мер поможет своевременная оплата долгов. Узнать об их наличии можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан, а также в личном кабинете на портале Госуслуг.