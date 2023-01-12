news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
12 января 2023  17:46
Павел Климчак

За день приставы арестовали в Казани два авто за неоплаченные вовремя штрафы ПДД

news_top_970_100

Сотрудники ГИБДД вместе с судебными приставами регулярно проводят рейды на водителей, которые не оплачивают вовремя штрафы за нарушение ПДД.

Очередная облава произошла сегодня на дорогах Казани. Автоинспекторы остановили автомобиль Chevrolet – его водитель не оплатил вовремя штраф за пьяную езду. Приставы на месте арестовали авто, машину поместили на спецстоянку.

В этот же день был остановлен автомобиль Kia. Во время проверки выяснилось, что его собственником является юрлицо, у которого имелись долги по штрафам на общую сумму более миллиона рублей. Этот автомобиль также поместили на спецстоянку. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

#гибдд #судебные приставы #штрафы за нарушение пдд
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное