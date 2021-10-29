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Происшествия
29 октября 2021  16:03
Павел Климчак

За день полицейские Казани оштрафовали 250 безмасочников

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Сотрудники полиции Казани ежедневно проводят рейды на безмасочников на наземном и подземном транспорте. Во время них стражи порядка объясняют, почему необходимо носить маску в общественных местах.

За прошедшие сутки за невыполнение правил поведения при ЧС и угрозе ее возникновения полицейские привлекли к административной ответственности 250 человек, 90 из них были без маски в общественном транспорте.

В пресс-службе УМВД России по Казани напоминают, что подобные рейды будут проводиться регулярно, поэтому необходимо соблюдать правила безопасности и носить маску.

#рейды #медицинская маска
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