За день полицейские Казани оштрафовали 250 безмасочников

Сотрудники полиции Казани ежедневно проводят рейды на безмасочников на наземном и подземном транспорте. Во время них стражи порядка объясняют, почему необходимо носить маску в общественных местах.

За прошедшие сутки за невыполнение правил поведения при ЧС и угрозе ее возникновения полицейские привлекли к административной ответственности 250 человек, 90 из них были без маски в общественном транспорте.

В пресс-службе УМВД России по Казани напоминают, что подобные рейды будут проводиться регулярно, поэтому необходимо соблюдать правила безопасности и носить маску.