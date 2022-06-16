За день под Казанью под колеса авто попали две маленькие девочки на велосипедах

По данным ГИБДД, за пять месяцев с начала года произошло 151 ДТП с детьми до 16 лет, в которых погибли четыре ребёнка и ещё 160 получили различные травмы. Только 15 января под колеса авто попали три ребенка.

Фото: ГИБДД РТ

15 июня в десять часов утра в селе Высокая Гора легковушка сбила 8-летнюю девочку, которая в нарушение ПДД ехала на велосипеде по дороге, не достигнув 14-ти лет. В результате аварии ее с различными травмами увезли в больницу.

Аналогичный случай произошёл днём в Новых Салмачах. Здесь грузовик при повороте направо на перекрёстке сбил 7-летнюю девочку, которая тоже ехала по дороге на велосипеде. В этом случае ребенок также получил травмы.

Фото: ГИБДД РТ

Согласно ПДД, детям от 7 до 14 лет следует ездить на велосипеде только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам. А перед тем, как перейти дорогу по пешеходному переходу, нужно обязательно спешиться с велосипеда.

«Не меньшую тревогу вызывают и ДТП с участием детей пешеходов. Почти половина от общего количества ДТП с участием детей приходится на детей-пешеходов», – сообщил начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по РТ Рамиль Ахтамзянов.

Так, с участием детей-пешеходов за пять месяцев этого года произошло 85 аварий, в которых один ребёнок погиб, а также 85 пострадали.

Фото: ГИБДД РТ

15 июня в Зеленодольске водитель авто, сдавая назад, сбил 8-летнего мальчика, который нагнулся за собакой позади автомобиля. Ребенка доставили в больницу.

«В основном происшествия с детьми-пешеходами обусловлены нарушениями ПДД со стороны водителей, превышающих скорость, проезжающими перекрестки на запрещающий сигнал светофора или не предоставляющих преимущество пешеходам на пешеходных переходах, гоняющими во дворах, либо это результат нахождения детей на улице без сопровождения взрослых, которые выбегают на дорогу в неположенных местах или из-за предметов, ограничивающих видимость», – заключил Рамиль Ахтамзянов.