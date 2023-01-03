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Ру Тат
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Происшествия
3 января 2023  10:36
Полина Шевчук

За день на трассе под Челнами спасатели дважды помогли замерзающим водителям

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За день на трассе под Челнами спасатели дважды помогли замерзающим водителям
фото: ГУ МЧС России по РТ

Накануне в 02.33 спасатели ЗПСО №5 получили сигнал, что на трассе М7 в Мамадышском районе сломался автомобиль Volkswagen. Водитель и пассажир замерзают, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие по вызову спасатели напоили водителя и пассажира горячим чаем, а после довезли до ближайшей гостиницы.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Спустя полдня пришло еще одно сообщение – на том же участке дороги в кювет вылетела легковушка «Лада». Машина увязла в снегу, водитель и пассажиры самостоятельно вытащить автомобиль не могут,  начинают замерзать. Кроме того сообщалось, что в машине двое детей – 17 и 7 лет.

Спасатели помогли вытащить автомобиль из кювета, а водителя и пассажира доставили в отель.

#помощь спасателей #МЧС РТ
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