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За день на дорогах Татарстана поймали 170 любителей тонировки
Накануне автоинспекторы республики привлекли к ответственности более 170 любителей тонировки. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.
Отмечается, что четыре водителя были задержаны. Ранее они были предупреждены, что в случае повторного правонарушения будут привлечены к административной ответственности. Однако, это требование было проигнорировано.
В ведомстве напомнили: светопропускание ветрового и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%. В противном случае – эксплуатация запрещена.
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