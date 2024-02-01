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Происшествия 1 февраля 2024 18:08

За день на дорогах Татарстана поймали 170 любителей тонировки

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Накануне автоинспекторы республики привлекли к ответственности более 170 любителей тонировки. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

Отмечается, что четыре водителя были задержаны. Ранее они были предупреждены, что в случае повторного правонарушения будут привлечены к административной ответственности. Однако, это требование было проигнорировано.

В ведомстве напомнили: светопропускание ветрового и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%. В противном случае – эксплуатация запрещена.

#тонировка автомобиля
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