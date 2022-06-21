За день мошенники украли у трех татарстанцев 2,5 миллиона рублей

За сутки мошенники украли у троих жителей Татарстана около двух с половиной миллионов рублей. Так, одной из жертв аферистов стала пожилая 53-летняя жительница Казани, у которой злоумышленники под предлогом выгодных инвестиций похитили порядка полутора миллионов рублей.

Еще около миллиона мошенники украли у двоих татарстанцев, предложив им перевести их деньги якобы на резервный счет банка для безопасности.

В пресс-службе МВД по РТ напоминают: чтобы не стать жертвой аферистов, перепроверяйте любую информацию, поступающую от незнакомых лиц. Не сообщайте незнакомцам свои личные и банковские данные, а также не переводите деньги на неизвестные счета.