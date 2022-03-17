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Экономика
17 марта 2022  19:48

За день курс доллара на Мосбирже снизился сразу на 4,8 рубля

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В течение дня рубль вновь вырос по отношению к доллару и евро. Причем первая из валют снизилась сразу на 4,8 рубля, к 19.00 достигнув отметки в 103,2 рубля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Торги сегодня завершились в 19.00 по московскому времени, хотя раньше длились до 23.50.

В расчете на «завтра» подешевел и евро, при закрытии его курс составлял 113,72 рубля, что на 3,98 меньше, чем при открытии торгов.

Таким образом, рубль растет в отношении доллара и евро уже шестой день подряд.

#курс доллара #курс евро
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