За день ГИБДД Казани оштрафовала 20 водителей такси и автобусов за нарушения ПДД

Сегодня сотрудники казанской Госавтоинспекции провели рейд на водителей автобусов и таксистов.

Фото: ГИБДД Казани

«В ходе рейда особое внимание уделяется законности осуществления трудовой деятельности водителями – иностранцами и соблюдения ими миграционного законодательства, а также к выполнению требований по проведению должностными лицами предрейсового медицинского осмотра водителей и предрейсового контроля технического состояния автомобилей», – добавил врио начальника технадзора ГИБДД Казани Ильдус Гарипов.

Фото: ГИБДД Казани

Всего автоинспекторы составили 20 протоколов за нарушения ПДД, большая часть из них за управление авто с неисправностями. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.