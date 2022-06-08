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Ру Тат
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Происшествия
8 июня 2022  09:03
Павел Климчак

За день ГИБДД Казани оштрафовала 11 водителей неисправных такси и автобусов

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Накануне, 7 июня, сотрудники Госавтоинспекции Казани устроили сплошные проверки автобусов и такси.

«В ходе рейда особое внимание уделяется законности осуществления трудовой деятельности водителями-иностранцами и соблюдения ими миграционного законодательства, а также к выполнению требований по проведению должностными лицами предрейсового медицинского осмотра водителей и предрейсового контроля технического состояния автомобилей», – сообщил начальник технадзора ОГИБДД УМВД России по Казани Павел Назаров.

Всего во время проверок на водителей составили 20 административных протоколов. Большая часть из них – 11 материалов – за езду на неисправном транспорте. По два протокола составили на водителей за езду без страховки и поворот налево в неположенном месте.

Среди оставшихся нарушений: нечитаемые номера, езда без прав, без ремня безопасности, неправильное использование фар. Также один из водителей незаконно нанес на свою легковушку цветографическую схему такси. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

#ГИБДД Казани
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