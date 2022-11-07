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Происшествия
7 ноября 2022  16:41
Полина Шевчук

За день автоинспекторы Казани поймали 22 нарушителя, не пристегнутых ремнями безопасности

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В Казани автоинспекторы вышли в очередной профилактический рейд. Они проверяют, как водители относятся к своей безопасности и безопасности пассажиров и пристегиваются ли они ремнями безопасности, рассказали в городской Госавтоинспекции.

Так только за один день полицеские поймали сразу 22 водителя, которые не стали пристегиваться ремнями. На всех нарушителей были составлены протоколы.

В ГИБДД Казани напоминают, что использование ремней безопасности снижает вероятность гибели или получения травм при ДТП для водителя и пассажира переднего сиденья – на 50%, для пассажиров заднего сиденья – на 25%.

 

#ремень безопасности #ГИБДД Казани
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