За день автоинспекторы Казани поймали 22 нарушителя, не пристегнутых ремнями безопасности

В Казани автоинспекторы вышли в очередной профилактический рейд. Они проверяют, как водители относятся к своей безопасности и безопасности пассажиров и пристегиваются ли они ремнями безопасности, рассказали в городской Госавтоинспекции.

Так только за один день полицеские поймали сразу 22 водителя, которые не стали пристегиваться ремнями. На всех нарушителей были составлены протоколы.

В ГИБДД Казани напоминают, что использование ремней безопасности снижает вероятность гибели или получения травм при ДТП для водителя и пассажира переднего сиденья – на 50%, для пассажиров заднего сиденья – на 25%.