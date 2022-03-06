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Происшествия
6 марта 2022  10:37
Павел Климчак

За день автоинспекторы Казани оштрафовали более 70 водителей за чересчур темную тонировку

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Госавтоинспекция Казани регулярно проводит рейды на автомобили с чересчур темной тонировкой. Очередное такое мероприятие прошло 4 марта. За этот день автоинспекторы составили 76 административных материалов на водителей Казани. Из них большая часть за несоответствующую тонировку и два материала – за неповиновение сотруднику полиции.

В ГИБДД напоминают, что за чересчур темную тонировку предусматривается штраф в 500 рублей. Кроме того, автоинспектор выпишет требование нарушителю убрать тонировку в течение 10 дней.

«Госавтоинспекция Казани предупреждает водителей: при выявлении повторного факта управления автомобилем с "тонированными" передними боковыми стеклами в отношении водителя в обязательном порядке будет составлен административный материал по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Исходя из судебной практики Российской Федерации, наказанием в данном случае станет административный арест на срок до 15 суток», – сообщил замначальника отдела Госавтоинспекции Казани Никита Жирнов.

#ГИБДД Казани #штрафы за тонировку
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