За день автоинспекторы Казани оштрафовали более 70 водителей за чересчур темную тонировку

Госавтоинспекция Казани регулярно проводит рейды на автомобили с чересчур темной тонировкой. Очередное такое мероприятие прошло 4 марта. За этот день автоинспекторы составили 76 административных материалов на водителей Казани. Из них большая часть за несоответствующую тонировку и два материала – за неповиновение сотруднику полиции.

В ГИБДД напоминают, что за чересчур темную тонировку предусматривается штраф в 500 рублей. Кроме того, автоинспектор выпишет требование нарушителю убрать тонировку в течение 10 дней.

«Госавтоинспекция Казани предупреждает водителей: при выявлении повторного факта управления автомобилем с "тонированными" передними боковыми стеклами в отношении водителя в обязательном порядке будет составлен административный материал по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Исходя из судебной практики Российской Федерации, наказанием в данном случае станет административный арест на срок до 15 суток», – сообщил замначальника отдела Госавтоинспекции Казани Никита Жирнов.