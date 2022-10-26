За день автоинспекторы Казани оштрафовали 14 водителей, не уступивших дорогу пешеходам

Сегодня автоинспекторы Казани устроили облаву на водителей, которые не уступают дорогу пешеходам, а также на пешеходов, которые нарушают ПДД.

«Вопрос обеспечения безопасности движения пешеходов является актуальным. Практически каждый день, особенно в осенний период, происходят ДТП с пешеходами. За текущий год в столице Республики Татарстан зарегистрировано 351 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 13 человек погибли и 348 пеших участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести», – сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по Казани Эльнар Садриев

Во время рейда автоинспекторы оштрафовали 14 водителей и 28 пешеходов за нарушение ПДД.

ГИБДД Казани, обращаясь к водителям, призывает соблюдать скоростной режим и снижать скорость во дворах, перед пешеходными переходами, автобусными остановками, а также на участках дороги под дорожным знаком «Дети».

Пешеходы, в свою очередь, перед тем, как перейти дорогу, должны убедиться, что все автомобили остановились и пропускают вас. Кроме того, в темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы. Об этом напомнили в городской Госавтоинспекции.