За день 246 человек в Татарстане заразились коронавирусом

Ежесуточный прирост ковид-случаев в Татарстане на этой неделе не превышает 300 и продолжает снижаться. За последние сутки инфекцию подхватили 246 человек. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 43 жителям республики, выздоровели 482 пациента. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 184 292 заболевших. Полную вакцинацию от коронавируса прошли 2 482 548 человек.

Вместе с тем, ВОЗ накануне заявила, что ухудшение статистики по заболеваемости Covid-19 говорит о новой волне пандемии. В Европе наблюдается рост показателей, что свидетельствует о начале новой волны инфекции, сообщили в организации.