За демонтаж трубопровода водозабора НГДУ «Бавлынефть» нарушителю выписали два штрафа

Экологи предотвратили природоохранное нарушение при демонтаже трубопровода в Татарстане. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

Во время экологического мониторинга в Кзыл-Ярском сельском поселении на территории Татарстана экологи обнаружили, что в прибрежной зоне ведутся незаконные работы. Неустановленные лица выкопали траншею, чтобы демонтировать часть трубопровода водозабора НГДУ «Бавлынефть».

Инспекторы остановили нарушителей. А чуть позже, выяснив, кому принадлежит техника, экологи составили протоколы в отношении юридического лица об административных правонарушениях по двум статьям КоАП РФ, рассказали в ведомстве.

Нарушитель привлечен к ответственности по статье 8.6 КоАП РФ «Порча земель. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы» и статье 8.42 ч.1 КоАП РФ «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения». Общая сумма выписанных штрафов составила 236 тыс. рублей.